LYRA (LYRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00170056 $ 0.00170056 $ 0.00170056 24J Rendah $ 0.0018208 $ 0.0018208 $ 0.0018208 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00170056$ 0.00170056 $ 0.00170056 24J Tinggi $ 0.0018208$ 0.0018208 $ 0.0018208 Sepanjang Masa $ 0.0062724$ 0.0062724 $ 0.0062724 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.11% Perubahan Harga (1D) +4.08% Perubahan Harga (7D) -7.71% Perubahan Harga (7D) -7.71%

LYRA (LYRA) harga masa nyata ialah $0.00180693. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYRA didagangkan antara $ 0.00170056 rendah dan $ 0.0018208 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYRA sepanjang masa ialah $ 0.0062724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYRA telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +4.08% dalam 24 jam dan -7.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LYRA (LYRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LYRA ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LYRA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.