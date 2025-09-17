Lyra Finance (LYRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.677963$ 0.677963 $ 0.677963 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.75% Perubahan Harga (7D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +5.01%

Lyra Finance (LYRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYRA sepanjang masa ialah $ 0.677963, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.75% dalam 24 jam dan +5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lyra Finance (LYRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.37K$ 267.37K $ 267.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 428.72K$ 428.72K $ 428.72K Bekalan Peredaran 623.63M 623.63M 623.63M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lyra Finance ialah $ 267.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LYRA ialah 623.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.72K.