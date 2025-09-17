Lagi Mengenai MCRN

MacaronSwap Harga (MCRN)

1 MCRN ke USD Harga Langsung:

$0.02880863
$0.02880863$0.02880863
-0.50%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
MacaronSwap (MCRN) Carta Harga Langsung
MacaronSwap (MCRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02859894
24J Rendah
$ 0.02922376
24J Tinggi

$ 0.02859894
$ 0.02922376
$ 10.39
$ 0.00794412
+0.73%

-0.59%

+231.68%

+231.68%

MacaronSwap (MCRN) harga masa nyata ialah $0.02880863. Sepanjang 24 jam yang lalu, MCRN didagangkan antara $ 0.02859894 rendah dan $ 0.02922376 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MCRN sepanjang masa ialah $ 10.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00794412.

Dari segi prestasi jangka pendek, MCRN telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan +231.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MacaronSwap (MCRN) Maklumat Pasaran

$ 23.75K
$ 23.75K$ 23.75K

--
----

$ 231.51K
$ 231.51K$ 231.51K

824.46K
824.46K 824.46K

8,036,269.335660901
8,036,269.335660901 8,036,269.335660901

Had Pasaran semasa MacaronSwap ialah $ 23.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCRN ialah 824.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8036269.335660901. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.51K.

MacaronSwap (MCRN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga MacaronSwap kepada USD adalah $ -0.00017262219752034.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MacaronSwap kepada USD adalah $ +0.0631707341.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MacaronSwap kepada USD adalah $ +0.0628864851.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MacaronSwap kepada USD adalah $ +0.018474240016651834.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00017262219752034-0.59%
30 Hari$ +0.0631707341+219.28%
60 Hari$ +0.0628864851+218.29%
90 Hari$ +0.018474240016651834+178.76%

Apakah itu MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MacaronSwap (MCRN) Sumber

Laman Web Rasmi

MacaronSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MacaronSwap (MCRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MacaronSwap (MCRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MacaronSwap.

Semak MacaronSwap ramalan harga sekarang!

MCRN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MacaronSwap (MCRN)

Memahami tokenomik MacaronSwap (MCRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MCRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MacaronSwap (MCRN)

Berapakah nilai MacaronSwap (MCRN) hari ini?
Harga langsung MCRN dalam USD ialah 0.02880863 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MCRN ke USD?
Harga semasa MCRN ke USD ialah $ 0.02880863. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MacaronSwap?
Had pasaran untuk MCRN ialah $ 23.75K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MCRN?
Bekalan edaran MCRN ialah 824.46K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MCRN?
MCRN mencapai harga ATH sebanyak 10.39 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MCRN?
MCRN melihat harga ATL sebanyak 0.00794412 USD.
Berapakah jumlah dagangan MCRN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MCRNialah -- USD.
Adakah MCRN akan naik lebih tinggi tahun ini?
MCRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MCRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
