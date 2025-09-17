MacaronSwap (MCRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02859894 $ 0.02859894 $ 0.02859894 24J Rendah $ 0.02922376 $ 0.02922376 $ 0.02922376 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02859894$ 0.02859894 $ 0.02859894 24J Tinggi $ 0.02922376$ 0.02922376 $ 0.02922376 Sepanjang Masa $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 Harga Terendah $ 0.00794412$ 0.00794412 $ 0.00794412 Perubahan Harga (1J) +0.73% Perubahan Harga (1D) -0.59% Perubahan Harga (7D) +231.68% Perubahan Harga (7D) +231.68%

MacaronSwap (MCRN) harga masa nyata ialah $0.02880863. Sepanjang 24 jam yang lalu, MCRN didagangkan antara $ 0.02859894 rendah dan $ 0.02922376 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MCRN sepanjang masa ialah $ 10.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00794412.

Dari segi prestasi jangka pendek, MCRN telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan +231.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MacaronSwap (MCRN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.75K$ 23.75K $ 23.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 231.51K$ 231.51K $ 231.51K Bekalan Peredaran 824.46K 824.46K 824.46K Jumlah Bekalan 8,036,269.335660901 8,036,269.335660901 8,036,269.335660901

Had Pasaran semasa MacaronSwap ialah $ 23.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCRN ialah 824.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8036269.335660901. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.51K.