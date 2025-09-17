Machine Delusions (MDEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00142326$ 0.00142326 $ 0.00142326 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +8.76% Perubahan Harga (7D) +8.76%

Machine Delusions (MDEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MDEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MDEL sepanjang masa ialah $ 0.00142326, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MDEL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +8.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Machine Delusions (MDEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Machine Delusions ialah $ 15.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MDEL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.69K.