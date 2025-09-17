Mackerel (MACKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03216661 24J Tinggi $ 0.03267416 Sepanjang Masa $ 0.50171 Harga Terendah $ 0.01255621 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.03% Perubahan Harga (7D) +4.19%

Mackerel (MACKE) harga masa nyata ialah $0.03252532. Sepanjang 24 jam yang lalu, MACKE didagangkan antara $ 0.03216661 rendah dan $ 0.03267416 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MACKE sepanjang masa ialah $ 0.50171, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01255621.

Dari segi prestasi jangka pendek, MACKE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan +4.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mackerel (MACKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.86K Bekalan Peredaran 1.69M Jumlah Bekalan 2,578,369.753754444

Had Pasaran semasa Mackerel ialah $ 54.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MACKE ialah 1.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2578369.753754444. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.86K.