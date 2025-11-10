MacroHard Harga Hari Ini

Harga langsung MacroHard (MHRD) hari ini ialah $ 0.0013978, dengan 10.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MHRD kepada USD penukaran adalah $ 0.0013978 setiap MHRD.

MacroHard kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,383,363, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MHRD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MHRD didagangkan antara $ 0.00138336 (rendah) dan $ 0.00156233 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.057629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MHRD dipindahkan -0.90% dalam sejam terakhir dan -29.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MacroHard (MHRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

