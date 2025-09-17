Mad Bears Club (MBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.050372 $ 0.050372 $ 0.050372 24J Rendah $ 0.050504 $ 0.050504 $ 0.050504 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.050372$ 0.050372 $ 0.050372 24J Tinggi $ 0.050504$ 0.050504 $ 0.050504 Sepanjang Masa $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 Harga Terendah $ 0.03617423$ 0.03617423 $ 0.03617423 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +33.30% Perubahan Harga (7D) +33.30%

Mad Bears Club (MBC) harga masa nyata ialah $0.050433. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBC didagangkan antara $ 0.050372 rendah dan $ 0.050504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBC sepanjang masa ialah $ 2.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03617423.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +33.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mad Bears Club (MBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Bekalan Peredaran 89.90K 89.90K 89.90K Jumlah Bekalan 89,898.418132097 89,898.418132097 89,898.418132097

Had Pasaran semasa Mad Bears Club ialah $ 4.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBC ialah 89.90K, dengan jumlah bekalan sebanyak 89898.418132097. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.53K.