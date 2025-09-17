Made In USA (MADE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0012994$ 0.0012994 $ 0.0012994 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Made In USA (MADE) harga masa nyata ialah $0.00110582. Sepanjang 24 jam yang lalu, MADE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MADE sepanjang masa ialah $ 0.0012994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MADE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Made In USA (MADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Bekalan Peredaran 349.99M 349.99M 349.99M Jumlah Bekalan 349,992,915.56 349,992,915.56 349,992,915.56

Had Pasaran semasa Made In USA ialah $ 387.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MADE ialah 349.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 349992915.56. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 387.03K.