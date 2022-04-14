Tokenomik Made In USA (MADE)

Tokenomik Made In USA (MADE)

Lihat cerapan utama tentang Made In USA (MADE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Made In USA (MADE) Maklumat

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses.

Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Laman Web Rasmi:
https://madeinusa.inc/

Made In USA (MADE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Made In USA (MADE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 387.03K
Jumlah Bekalan:
$ 349.99M
Bekalan Edaran:
$ 349.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 387.03K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0012994
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00110582
Tokenomik Made In USA (MADE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Made In USA (MADE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MADE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MADE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MADE, terokai MADE harga langsung token!

MADE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MADE? Halaman ramalan harga MADE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.