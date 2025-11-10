MAFIA AI by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) hari ini ialah $ 0.00011324, dengan 4.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAFIA kepada USD penukaran adalah $ 0.00011324 setiap MAFIA.

MAFIA AI by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 56,622, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M MAFIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAFIA didagangkan antara $ 0.00010407 (rendah) dan $ 0.00011539 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00032125, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005047.

Dalam prestasi jangka pendek, MAFIA dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -22.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.24K$ 113.24K $ 113.24K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MAFIA AI by Virtuals ialah $ 56.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAFIA ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.24K.