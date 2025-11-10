MAGA Coin BSC Harga Hari Ini

Harga langsung MAGA Coin BSC (MAGA) hari ini ialah $ 0.0001546, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAGA kepada USD penukaran adalah $ 0.0001546 setiap MAGA.

MAGA Coin BSC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,334, dengan bekalan edaran sebanyak 202.68M MAGA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAGA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02304683, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004689.

Dalam prestasi jangka pendek, MAGA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MAGA Coin BSC (MAGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.33K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.33K Bekalan Peredaran 202.68M Jumlah Bekalan 202,680,774.58663014

