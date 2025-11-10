MAGA VP Harga Hari Ini

Harga langsung MAGA VP (MVP) hari ini ialah $ 0.00176318, dengan 4.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MVP kepada USD penukaran adalah $ 0.00176318 setiap MVP.

MAGA VP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 79,791, dengan bekalan edaran sebanyak 45.25M MVP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MVP didagangkan antara $ 0.00163936 (rendah) dan $ 0.00176205 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.709196, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00156965.

Dalam prestasi jangka pendek, MVP dipindahkan +1.31% dalam sejam terakhir dan -12.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MAGA VP (MVP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.79K$ 79.79K $ 79.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.75K$ 83.75K $ 83.75K Bekalan Peredaran 45.25M 45.25M 45.25M Jumlah Bekalan 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

Had Pasaran semasa MAGA VP ialah $ 79.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVP ialah 45.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 47500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.75K.