Magic USDC Generator (MUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +5.57% Perubahan Harga (7D) -40.52% Perubahan Harga (7D) -40.52%

Magic USDC Generator (MUG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUG telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +5.57% dalam 24 jam dan -40.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Magic USDC Generator (MUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Bekalan Peredaran 942.29M 942.29M 942.29M Jumlah Bekalan 955,018,183.1089802 955,018,183.1089802 955,018,183.1089802

Had Pasaran semasa Magic USDC Generator ialah $ 4.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUG ialah 942.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 955018183.1089802. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61K.