Magicaltux (TUX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00639484$ 0.00639484 $ 0.00639484 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -10.64% Perubahan Harga (1D) -12.27% Perubahan Harga (7D) -6.39% Perubahan Harga (7D) -6.39%

Magicaltux (TUX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUX sepanjang masa ialah $ 0.00639484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUX telah berubah sebanyak -10.64% sejak sejam yang lalu, -12.27% dalam 24 jam dan -6.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Magicaltux (TUX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 209.95K$ 209.95K $ 209.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 209.95K$ 209.95K $ 209.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Magicaltux ialah $ 209.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.95K.