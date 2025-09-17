MAGNET6900 ($🧲6900) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) +4.07% Perubahan Harga (7D) +4.07%

MAGNET6900 ($🧲6900) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $🧲6900 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $🧲6900 sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $🧲6900 telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan +4.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAGNET6900 ($🧲6900) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K Bekalan Peredaran 68,784.86T 68,784.86T 68,784.86T Jumlah Bekalan 6.878485825021275e+16 6.878485825021275e+16 6.878485825021275e+16

Had Pasaran semasa MAGNET6900 ialah $ 3.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $🧲6900 ialah 68,784.86T, dengan jumlah bekalan sebanyak 6.878485825021275e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.91K.