Magnetix (MAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03574572$ 0.03574572 $ 0.03574572 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -0.26% Perubahan Harga (7D) +5.44% Perubahan Harga (7D) +5.44%

Magnetix (MAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAG sepanjang masa ialah $ 0.03574572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAG telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan +5.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Magnetix (MAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 237.28K$ 237.28K $ 237.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 237.28K$ 237.28K $ 237.28K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812

Had Pasaran semasa Magnetix ialah $ 237.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997660.1946812. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 237.28K.