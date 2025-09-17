Magnify Cash (MAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00380421$ 0.00380421 $ 0.00380421 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -3.73% Perubahan Harga (7D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +2.91%

Magnify Cash (MAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAG sepanjang masa ialah $ 0.00380421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.73% dalam 24 jam dan +2.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Magnify Cash (MAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.62K$ 75.62K $ 75.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.23K$ 82.23K $ 82.23K Bekalan Peredaran 809.27M 809.27M 809.27M Jumlah Bekalan 880,000,000.0 880,000,000.0 880,000,000.0

Had Pasaran semasa Magnify Cash ialah $ 75.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAG ialah 809.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 880000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.23K.