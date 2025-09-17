Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00362559$ 0.00362559 $ 0.00362559 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +13.61% Perubahan Harga (7D) -10.70% Perubahan Harga (7D) -10.70%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAGNUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAGNUS sepanjang masa ialah $ 0.00362559, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAGNUS telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +13.61% dalam 24 jam dan -10.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Bekalan Peredaran 550.00M 550.00M 550.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Magnus Opus by Virtuals ialah $ 30.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAGNUS ialah 550.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.59K.