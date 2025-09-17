Magpie Harga (MGP)
Magpie (MGP) harga masa nyata ialah $0.02723713. Sepanjang 24 jam yang lalu, MGP didagangkan antara $ 0.02652896 rendah dan $ 0.02735305 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MGP sepanjang masa ialah $ 0.21073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00789301.
Dari segi prestasi jangka pendek, MGP telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.44% dalam 24 jam dan -11.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Magpie ialah $ 13.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MGP ialah 480.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.27M.
Pada hari ini, perubahan harga Magpie kepada USD adalah $ +0.0003873.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Magpie kepada USD adalah $ -0.0068581894.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Magpie kepada USD adalah $ -0.0139961043.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Magpie kepada USD adalah $ -0.024700957523206077.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0003873
|+1.44%
|30 Hari
|$ -0.0068581894
|-25.17%
|60 Hari
|$ -0.0139961043
|-51.38%
|90 Hari
|$ -0.024700957523206077
|-47.55%
Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
