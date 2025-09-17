Maha (MAHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.21389 $ 0.21389 $ 0.21389 24J Rendah $ 0.21794 $ 0.21794 $ 0.21794 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.21389$ 0.21389 $ 0.21389 24J Tinggi $ 0.21794$ 0.21794 $ 0.21794 Sepanjang Masa $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 Harga Terendah $ 0.204028$ 0.204028 $ 0.204028 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) +0.84% Perubahan Harga (7D) -5.12% Perubahan Harga (7D) -5.12%

Maha (MAHA) harga masa nyata ialah $0.215681. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAHA didagangkan antara $ 0.21389 rendah dan $ 0.21794 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAHA sepanjang masa ialah $ 25.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.204028.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAHA telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan -5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maha (MAHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Bekalan Peredaran 6.38M 6.38M 6.38M Jumlah Bekalan 9,900,000.0 9,900,000.0 9,900,000.0

Had Pasaran semasa Maha ialah $ 1.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAHA ialah 6.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9900000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.13M.