Mahina Token Harga Hari Ini

Harga langsung Mahina Token (MHNA) hari ini ialah $ 0.00036698, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MHNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00036698 setiap MHNA.

Mahina Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,676,161, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B MHNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MHNA didagangkan antara $ 0.00035961 (rendah) dan $ 0.00038218 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00074806, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00029756.

Dalam prestasi jangka pendek, MHNA dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mahina Token (MHNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mahina Token ialah $ 3.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MHNA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.68M.