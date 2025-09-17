MAI (MIMATIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.992209 $ 0.992209 $ 0.992209 24J Rendah $ 0.993806 $ 0.993806 $ 0.993806 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.992209$ 0.992209 $ 0.992209 24J Tinggi $ 0.993806$ 0.993806 $ 0.993806 Sepanjang Masa $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Harga Terendah $ 0.655895$ 0.655895 $ 0.655895 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

MAI (MIMATIC) harga masa nyata ialah $0.992266. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIMATIC didagangkan antara $ 0.992209 rendah dan $ 0.993806 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIMATIC sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.655895.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIMATIC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAI (MIMATIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.35M$ 27.35M $ 27.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.05M$ 300.05M $ 300.05M Bekalan Peredaran 27.56M 27.56M 27.56M Jumlah Bekalan 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717

Had Pasaran semasa MAI ialah $ 27.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIMATIC ialah 27.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 302380930.8644717. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.05M.