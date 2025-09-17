maicrotrader (MAICRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00271167 24J Tinggi $ 0.00303906 Sepanjang Masa $ 0.00658024 Harga Terendah $ 0.00046621 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -6.63% Perubahan Harga (7D) -23.91%

maicrotrader (MAICRO) harga masa nyata ialah $0.00272699. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAICRO didagangkan antara $ 0.00271167 rendah dan $ 0.00303906 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAICRO sepanjang masa ialah $ 0.00658024, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00046621.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAICRO telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -6.63% dalam 24 jam dan -23.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

maicrotrader (MAICRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.54M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.73M Bekalan Peredaran 930.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa maicrotrader ialah $ 2.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAICRO ialah 930.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.73M.