Tokenomik maicrotrader (MAICRO)

Lihat cerapan utama tentang maicrotrader (MAICRO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
maicrotrader (MAICRO) Maklumat

maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge.

The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios.

Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees.

Laman Web Rasmi:
https://www.maicrotrader.com
Kertas putih:
https://docs.maicrotrader.com

maicrotrader (MAICRO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk maicrotrader (MAICRO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.05M
$ 2.05M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 930.00M
$ 930.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.20M
$ 2.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00658024
$ 0.00658024
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00046621
$ 0.00046621
Harga Semasa:
$ 0.00220461
$ 0.00220461

Tokenomik maicrotrader (MAICRO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik maicrotrader (MAICRO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MAICRO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MAICRO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MAICRO, terokai MAICRO harga langsung token!

MAICRO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MAICRO? Halaman ramalan harga MAICRO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.