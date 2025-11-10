Main Street USD Harga Hari Ini

Harga langsung Main Street USD (MSUSD) hari ini ialah $ 0.993642, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.993642 setiap MSUSD.

Main Street USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,944,682, dengan bekalan edaran sebanyak 1.96M MSUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSUSD didagangkan antara $ 0.99224 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.979364.

Dalam prestasi jangka pendek, MSUSD dipindahkan +0.14% dalam sejam terakhir dan -0.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Main Street USD (MSUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 1.96M 1.96M 1.96M Jumlah Bekalan 1,957,124.509273539 1,957,124.509273539 1,957,124.509273539

