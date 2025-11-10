Tokenomik Main Street USD (MSUSD)

Tokenomik Main Street USD (MSUSD)

Lihat cerapan utama tentang Main Street USD (MSUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:03:10 (UTC+8)
USD

Main Street USD (MSUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Main Street USD (MSUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
Jumlah Bekalan:
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Bekalan Edaran:
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364
Harga Semasa:
$ 0.998157
$ 0.998157$ 0.998157

Main Street USD (MSUSD) Maklumat

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://mainstreet.finance/
Kertas putih:
https://mainstreet-finance.gitbook.io/mainstreet.finance

Tokenomik Main Street USD (MSUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Main Street USD (MSUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MSUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MSUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MSUSD, terokai MSUSD harga langsung token!

MSUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MSUSD? Halaman ramalan harga MSUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi