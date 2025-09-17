Mainframe (SN25) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24J Rendah $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24J Tinggi $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Sepanjang Masa $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Harga Terendah $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -1.10% Perubahan Harga (7D) -1.50% Perubahan Harga (7D) -1.50%

Mainframe (SN25) harga masa nyata ialah $1.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN25 didagangkan antara $ 1.23 rendah dan $ 1.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN25 sepanjang masa ialah $ 5.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.21.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN25 telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -1.10% dalam 24 jam dan -1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mainframe (SN25) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Bekalan Peredaran 2.66M 2.66M 2.66M Jumlah Bekalan 2,657,377.874844027 2,657,377.874844027 2,657,377.874844027

Had Pasaran semasa Mainframe ialah $ 3.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN25 ialah 2.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2657377.874844027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.31M.