MAKE (MAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.100773$ 0.100773 $ 0.100773 Harga Terendah $ 0.00113843$ 0.00113843 $ 0.00113843 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

MAKE (MAKE) harga masa nyata ialah $0.00201901. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAKE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAKE sepanjang masa ialah $ 0.100773, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00113843.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAKE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAKE (MAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 201.90K$ 201.90K $ 201.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.90K$ 201.90K $ 201.90K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa MAKE ialah $ 201.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAKE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.90K.