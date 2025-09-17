Make America Based Again (BASED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00352489 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +14.03%

Make America Based Again (BASED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASED sepanjang masa ialah $ 0.00352489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASED telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +14.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Make America Based Again (BASED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.89K Bekalan Peredaran 998.31M Jumlah Bekalan 998,312,547.544617

Had Pasaran semasa Make America Based Again ialah $ 18.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASED ialah 998.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998312547.544617. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.89K.