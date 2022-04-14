Tokenomik Make America Based Again (BASED)

Lihat cerapan utama tentang Make America Based Again (BASED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Make America Based Again (BASED) Maklumat

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

Laman Web Rasmi:
https://basedinsol.xyz/

Make America Based Again (BASED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Make America Based Again (BASED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.89K
Jumlah Bekalan:
$ 998.31M
Bekalan Edaran:
$ 998.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00352489
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000985
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Make America Based Again (BASED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Make America Based Again (BASED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BASED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BASED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BASED, terokai BASED harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.