Malakai (MALAKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00347916$ 0.00347916 $ 0.00347916 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.47% Perubahan Harga (7D) +14.19% Perubahan Harga (7D) +14.19%

Malakai (MALAKAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MALAKAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MALAKAI sepanjang masa ialah $ 0.00347916, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MALAKAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.47% dalam 24 jam dan +14.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Malakai (MALAKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K Bekalan Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Jumlah Bekalan 999,416,060.364431 999,416,060.364431 999,416,060.364431

Had Pasaran semasa Malakai ialah $ 28.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MALAKAI ialah 999.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999416060.364431. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.15K.