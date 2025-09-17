MAMOON (MAMOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.75% Perubahan Harga (7D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +0.67%

MAMOON (MAMOON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAMOON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAMOON sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAMOON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.75% dalam 24 jam dan +0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAMOON (MAMOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Bekalan Peredaran 959.72M 959.72M 959.72M Jumlah Bekalan 999,721,362.502936 999,721,362.502936 999,721,362.502936

Had Pasaran semasa MAMOON ialah $ 11.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAMOON ialah 959.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999721362.502936. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.63K.