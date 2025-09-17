MANE Harga (MANE)
--
--
+2.70%
+2.70%
MANE (MANE) harga masa nyata ialah $0.00110755. Sepanjang 24 jam yang lalu, MANE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MANE sepanjang masa ialah $ 0.05008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, MANE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa MANE ialah $ 35.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MANE ialah 31.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 31963240.054343976. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.40K.
Pada hari ini, perubahan harga MANE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MANE kepada USD adalah $ +0.0000989347.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MANE kepada USD adalah $ -0.0009424331.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MANE kepada USD adalah $ -0.006275177090117022.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0000989347
|+8.93%
|60 Hari
|$ -0.0009424331
|-85.09%
|90 Hari
|$ -0.006275177090117022
|-84.99%
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
Berapakah nilai MANE (MANE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MANE (MANE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MANE.
Semak MANE ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik MANE (MANE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MANE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
