Apakah itu MANE (MANE)

$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.

MANE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MANE (MANE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MANE (MANE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MANE.

MANE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MANE (MANE)

Memahami tokenomik MANE (MANE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MANE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MANE (MANE) Berapakah nilai MANE (MANE) hari ini? Harga langsung MANE dalam USD ialah 0.00110755 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MANE ke USD? $ 0.00110755 . Lihat Harga semasa MANE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MANE? Had pasaran untuk MANE ialah $ 35.40K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MANE? Bekalan edaran MANE ialah 31.96M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MANE? MANE mencapai harga ATH sebanyak 0.05008 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MANE? MANE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MANE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MANEialah -- USD . Adakah MANE akan naik lebih tinggi tahun ini? MANE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MANEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MANE (MANE) Kemas Kini Industri Penting