Tokenomik MANE (MANE)
MANE (MANE) Maklumat
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector.
Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all.
Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space.
$MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment.
The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces
Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
MANE (MANE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MANE (MANE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik MANE (MANE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MANE (MANE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MANE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MANE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MANE, terokai MANE harga langsung token!
MANE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MANE? Halaman ramalan harga MANE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.