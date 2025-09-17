Manga ($MANGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00848575$ 0.00848575 $ 0.00848575 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +5.10% Perubahan Harga (7D) +5.10%

Manga ($MANGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $MANGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $MANGA sepanjang masa ialah $ 0.00848575, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $MANGA telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +5.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Manga ($MANGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 228.64K$ 228.64K $ 228.64K Bekalan Peredaran 1.15B 1.15B 1.15B Jumlah Bekalan 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Manga ialah $ 13.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MANGA ialah 1.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.64K.