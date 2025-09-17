Apakah itu MangoMan Intelligent (MMIT)

MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MangoMan Intelligent (MMIT) Berapakah nilai MangoMan Intelligent (MMIT) hari ini? Harga langsung MMIT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MMIT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa MMIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MangoMan Intelligent? Had pasaran untuk MMIT ialah $ 70.00K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MMIT? Bekalan edaran MMIT ialah 182.17T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MMIT? MMIT mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MMIT? MMIT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MMIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MMITialah -- USD . Adakah MMIT akan naik lebih tinggi tahun ini? MMIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MMITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

