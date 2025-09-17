manifest (MANIFEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0017173 $ 0.0017173 $ 0.0017173 24J Rendah $ 0.00270722 $ 0.00270722 $ 0.00270722 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0017173$ 0.0017173 $ 0.0017173 24J Tinggi $ 0.00270722$ 0.00270722 $ 0.00270722 Sepanjang Masa $ 0.00584477$ 0.00584477 $ 0.00584477 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) +30.61% Perubahan Harga (7D) +30.96% Perubahan Harga (7D) +30.96%

manifest (MANIFEST) harga masa nyata ialah $0.00224477. Sepanjang 24 jam yang lalu, MANIFEST didagangkan antara $ 0.0017173 rendah dan $ 0.00270722 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MANIFEST sepanjang masa ialah $ 0.00584477, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MANIFEST telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, +30.61% dalam 24 jam dan +30.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

manifest (MANIFEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Bekalan Peredaran 813.58M 813.58M 813.58M Jumlah Bekalan 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987

Had Pasaran semasa manifest ialah $ 1.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MANIFEST ialah 813.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 813584268.8727987. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.83M.