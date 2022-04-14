Tokenomik manifest (MANIFEST)

Lihat cerapan utama tentang manifest (MANIFEST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

Laman Web Rasmi:
https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

manifest (MANIFEST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk manifest (MANIFEST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Jumlah Bekalan:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
Bekalan Edaran:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 2.47M
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00584477
$ 0.00584477$ 0.00584477
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00303419
$ 0.00303419$ 0.00303419

Tokenomik manifest (MANIFEST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik manifest (MANIFEST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MANIFEST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MANIFEST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MANIFEST, terokai MANIFEST harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.