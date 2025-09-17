Manifold Finance (FOLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.929402 $ 0.929402 $ 0.929402 24J Rendah $ 0.984909 $ 0.984909 $ 0.984909 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.929402$ 0.929402 $ 0.929402 24J Tinggi $ 0.984909$ 0.984909 $ 0.984909 Sepanjang Masa $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 Harga Terendah $ 0.237986$ 0.237986 $ 0.237986 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.53% Perubahan Harga (7D) -1.00% Perubahan Harga (7D) -1.00%

Manifold Finance (FOLD) harga masa nyata ialah $0.969922. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOLD didagangkan antara $ 0.929402 rendah dan $ 0.984909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOLD sepanjang masa ialah $ 103.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.237986.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOLD telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan -1.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Manifold Finance (FOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 1.95M 1.95M 1.95M Jumlah Bekalan 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

Had Pasaran semasa Manifold Finance ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOLD ialah 1.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.