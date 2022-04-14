Tokenomik Manifold Finance (FOLD)

Tokenomik Manifold Finance (FOLD)

Lihat cerapan utama tentang Manifold Finance (FOLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Manifold Finance (FOLD) Maklumat

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Manifold Finance (FOLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.82M
Jumlah Bekalan:
$ 2.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.86M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 103.27
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.237986
Harga Semasa:
$ 0.929887
Tokenomik Manifold Finance (FOLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Manifold Finance (FOLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FOLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FOLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FOLD, terokai FOLD harga langsung token!

FOLD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FOLD? Halaman ramalan harga FOLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

