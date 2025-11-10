BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Mansioncoin langsung hari ini ialah 0 USD.MANSION modal pasaran ialah 44,029 USD. Jejaki masa nyata MANSION kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Mansioncoin langsung hari ini ialah 0 USD.MANSION modal pasaran ialah 44,029 USD. Jejaki masa nyata MANSION kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MANSION

Maklumat Harga MANSION

Apakah MANSION

Kertas putih MANSION

Laman Web Rasmi MANSION

Tokenomik MANSION

Ramalan Harga MANSION

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Mansioncoin Logo

Mansioncoin Harga (MANSION)

Tidak tersenarai

1 MANSION ke USD Harga Langsung:

--
----
+5.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Mansioncoin (MANSION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:34:14 (UTC+8)

Mansioncoin Harga Hari Ini

Harga langsung Mansioncoin (MANSION) hari ini ialah --, dengan 5.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MANSION kepada USD penukaran adalah -- setiap MANSION.

Mansioncoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,029, dengan bekalan edaran sebanyak 964.52M MANSION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MANSION didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MANSION dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -19.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mansioncoin (MANSION) Maklumat Pasaran

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

--
----

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

Had Pasaran semasa Mansioncoin ialah $ 44.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MANSION ialah 964.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 964516712.189326. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.03K.

Mansioncoin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+5.37%

-19.19%

-19.19%

Mansioncoin (MANSION) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Mansioncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mansioncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mansioncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mansioncoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.37%
30 Hari$ 0-19.75%
60 Hari$ 0-51.36%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Mansioncoin

Mansioncoin (MANSION) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MANSION pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Mansioncoin (MANSION) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Mansioncoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Mansioncoin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MANSION ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Mansioncoin Ramalan Harga.

Apakah itu Mansioncoin (MANSION)

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Mansioncoin (MANSION) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mansioncoin

Berapakah nilai 1 Mansioncoin pada tahun 2030?
Jika Mansioncoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Mansioncoin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:34:14 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Mansioncoin

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04500
$0.04500$0.04500

+125.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1030
$0.1030$0.1030

+8.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004295
$0.000004295$0.000004295

+65.19%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00428
$0.00428$0.00428

+42.66%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000331
$0.00000000000331$0.00000000000331

+40.25%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013046
$0.013046$0.013046

+28.86%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892

+45.53%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.