Manta mETH (METH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4,919.49$ 4,919.49 $ 4,919.49 Harga Terendah $ 1,408.84$ 1,408.84 $ 1,408.84 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.95% Perubahan Harga (7D) +9.95%

Manta mETH (METH) harga masa nyata ialah $4,748.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, METH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METH sepanjang masa ialah $ 4,919.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,408.84.

Dari segi prestasi jangka pendek, METH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Manta mETH (METH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Bekalan Peredaran 1.47K 1.47K 1.47K Jumlah Bekalan 1,471.79991020258 1,471.79991020258 1,471.79991020258

Had Pasaran semasa Manta mETH ialah $ 6.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METH ialah 1.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1471.79991020258. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.99M.