Mantis Harga Hari Ini

Harga langsung Mantis (SN123) hari ini ialah $ 2.55, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN123 kepada USD penukaran adalah $ 2.55 setiap SN123.

Mantis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,649,523, dengan bekalan edaran sebanyak 1.82M SN123. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN123 didagangkan antara $ 2.42 (rendah) dan $ 2.64 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.36, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.84.

Dalam prestasi jangka pendek, SN123 dipindahkan -2.14% dalam sejam terakhir dan -24.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mantis (SN123) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Bekalan Peredaran 1.82M 1.82M 1.82M Jumlah Bekalan 1,822,706.738059471 1,822,706.738059471 1,822,706.738059471

