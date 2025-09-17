Mantle Restaked ETH Harga (CMETH)
Mantle Restaked ETH (CMETH) harga masa nyata ialah $4,832.21. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMETH didagangkan antara $ 4,756.78 rendah dan $ 4,875.02 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMETH sepanjang masa ialah $ 5,306.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,480.7.
Dari segi prestasi jangka pendek, CMETH telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Mantle Restaked ETH ialah $ 623.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMETH ialah 128.55K, dengan jumlah bekalan sebanyak 128554.5248572614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 623.69M.
Pada hari ini, perubahan harga Mantle Restaked ETH kepada USD adalah $ -5.715154719097.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mantle Restaked ETH kepada USD adalah $ +38.5494384960.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mantle Restaked ETH kepada USD adalah $ +1,318.8705383720.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mantle Restaked ETH kepada USD adalah $ +2,125.64006525559.
|Hari ini
|$ -5.715154719097
|-0.11%
|30 Hari
|$ +38.5494384960
|+0.80%
|60 Hari
|$ +1,318.8705383720
|+27.29%
|90 Hari
|$ +2,125.64006525559
|+78.54%
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
