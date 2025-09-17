Apakah itu Mantle Restaked ETH (CMETH)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

Mantle Restaked ETH (CMETH) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mantle Restaked ETH (CMETH) Berapakah nilai Mantle Restaked ETH (CMETH) hari ini? Harga langsung CMETH dalam USD ialah 4,832.21 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CMETH ke USD? $ 4,832.21 . Lihat Harga semasa CMETH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mantle Restaked ETH? Had pasaran untuk CMETH ialah $ 623.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CMETH? Bekalan edaran CMETH ialah 128.55K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CMETH? CMETH mencapai harga ATH sebanyak 5,306.91 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CMETH? CMETH melihat harga ATL sebanyak 1,480.7 USD . Berapakah jumlah dagangan CMETH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CMETHialah -- USD . Adakah CMETH akan naik lebih tinggi tahun ini? CMETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CMETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

