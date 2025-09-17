Mantle Staked Ether (METH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,760.43 $ 4,760.43 $ 4,760.43 24J Rendah $ 4,886.92 $ 4,886.92 $ 4,886.92 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,760.43$ 4,760.43 $ 4,760.43 24J Tinggi $ 4,886.92$ 4,886.92 $ 4,886.92 Sepanjang Masa $ 5,312.55$ 5,312.55 $ 5,312.55 Harga Terendah $ 1,485.62$ 1,485.62 $ 1,485.62 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +4.64% Perubahan Harga (7D) +4.64%

Mantle Staked Ether (METH) harga masa nyata ialah $4,843.46. Sepanjang 24 jam yang lalu, METH didagangkan antara $ 4,760.43 rendah dan $ 4,886.92 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METH sepanjang masa ialah $ 5,312.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,485.62.

Dari segi prestasi jangka pendek, METH telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan +4.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mantle Staked Ether (METH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Bekalan Peredaran 245.83K 245.83K 245.83K Jumlah Bekalan 245,832.8927261313 245,832.8927261313 245,832.8927261313

Had Pasaran semasa Mantle Staked Ether ialah $ 1.19B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METH ialah 245.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 245832.8927261313. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19B.