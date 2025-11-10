Tokenomik Manyufest (MFEST)

Tokenomik Manyufest (MFEST)

Lihat cerapan utama tentang Manyufest (MFEST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:34:36 (UTC+8)
USD

Manyufest (MFEST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Manyufest (MFEST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.82K
$ 43.82K$ 43.82K
Jumlah Bekalan:
$ 946.60M
$ 946.60M$ 946.60M
Bekalan Edaran:
$ 946.60M
$ 946.60M$ 946.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 43.82K
$ 43.82K$ 43.82K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00035086
$ 0.00035086$ 0.00035086
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003969
$ 0.00003969$ 0.00003969
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Manyufest (MFEST) Maklumat

Born on Manyu.fun, Manyufest is the token of collective celebration. It unites creativity, music, and innovation in one ecosystem where blockchain, art, and people connect. Each transaction is a link, each wallet a ticket to a global festival. 7 days since launch and $MFEST is already making history: #1 memecoin on Manyu.fun 5% of supply burned Rapid holder growth New ATHs again and again The festival is warming up.

Laman Web Rasmi:
https://manyufest.memes.watch/

Tokenomik Manyufest (MFEST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Manyufest (MFEST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MFEST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MFEST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MFEST, terokai MFEST harga langsung token!

MFEST Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MFEST? Halaman ramalan harga MFEST kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi