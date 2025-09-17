Maple (MPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.663335 24J Tinggi $ 0.667325 Sepanjang Masa $ 68.2 Harga Terendah $ 0.225863 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -0.54%

Maple (MPL) harga masa nyata ialah $0.664278. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPL didagangkan antara $ 0.663335 rendah dan $ 0.667325 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPL sepanjang masa ialah $ 68.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.225863.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPL telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan -0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maple (MPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.16M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.64M Bekalan Peredaran 1.75M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Maple ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPL ialah 1.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.64M.