MAPS (MAPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00715223 24J Tinggi $ 0.00741668 Sepanjang Masa $ 2.0 Harga Terendah $ 0.00240242 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) -3.40%

MAPS (MAPS) harga masa nyata ialah $0.00718572. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAPS didagangkan antara $ 0.00715223 rendah dan $ 0.00741668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAPS sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00240242.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAPS telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan -3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAPS (MAPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 538.93K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.86M Bekalan Peredaran 75.00M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MAPS ialah $ 538.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAPS ialah 75.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.86M.