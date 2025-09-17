MARBITZ (BITZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00113034$ 0.00113034 $ 0.00113034 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +0.70%

MARBITZ (BITZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BITZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BITZ sepanjang masa ialah $ 0.00113034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BITZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +0.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MARBITZ (BITZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MARBITZ ialah $ 22.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITZ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.01K.