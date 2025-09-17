Mare Finance (MARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.603689 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) -8.69%

Mare Finance (MARE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARE sepanjang masa ialah $ 0.603689, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan -8.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mare Finance (MARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.38K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.41K Bekalan Peredaran 62.49M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Mare Finance ialah $ 8.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARE ialah 62.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.41K.